Coronavirus : journal de bord de soignants

Stéphanie est infirmière au CHR de Namur depuis une vingtaine d’années. Désormais les urgences sont dédoublées. D’un côté, les urgences "propres" pour les cas non covid-19, de l’autre, les urgences "sales" pour les cas de coronavirus. Un boulot en première ligne avec la volonté de soigner mais il y a la peur de manquer de matériel, de voir les équipes s’épuiser et tomber malade. La crainte aussi de contaminer sa famille lorsqu’on rentre à la maison.

Episode 2 : Taner, brancardier au CHU Sainte-Elisabeth

Taner est, en temps habituel, brancardier mais avec la crise du coronavirus, toutes les consultations et les opérations non urgentes ont été annulées. Il est devenu, garde de sécurité devant l’entrée de l’hôpital. Il a du apprendre à dire non… Non aux accompagnants des patients. Par exemple, les futurs papas ne peuvent plus accompagner les futures mamans pour les échographies du futur bébé.