Coronavirus : "J'attends un colis de Chine", appels paniqués en France. Et en Belgique ?

"On n’appelle pas le 15 (le 112 chez nous) si on attend un colis Amazon qui vient de Chine", peste Patrick Goldstein, chef du service des urgences et du SAMU au CHU Lille auprès de nos confrères de France 3 Hauts de France. "On n’appelle pas le 15 si on va au restaurant chinois. On n’appelle pas le 15 si on était Gare du Nord ou si on est allé à Lille Europe et qu’on a croisé du monde. On n’appelle pas le 15 si on est chirurgien-dentiste et qu’on a des patients chinois qui ne sont pas allés en Chine depuis 10 ans."

En revanche, "les seuls appels qu’on devrait recevoir sur ce coronavirus, c’est : 'Je reviens de Chine, depuis moins de 14 jours, je fais de la température, j’ai une infection respiratoire basse'", martèle le médecin urgentiste. Voilà qui est clair pour ne pas céder à la panique.