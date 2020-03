Coronavirus : interdire la vente d'alcool, la fausse bonne idée du Préfet de l'Aisne

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Le haut fonctionnaire de l’État français avait décidé d’interdire la vente d’alcool à emporter, "quel que soit le point de vente et partout sur le territoire" et justifiait sa décision car, "il s’agit d’éviter la surconsommation d’alcool dans cette période et ne pas se retrouver dans des situations de violences intrafamiliales qui s’aggraveraient".

Suite aux flots de réactions négatives, le Préfet de l’Aisne est revenu sur son choix. Ziad Khoury explique ce revirement de situation "à la suite d’échanges, en particulier avec des addictologues, sur certaines conséquences négatives d’une mesure généralisée, même très temporaire."

La vente d’alcool est donc à nouveau possible dans son département à compter de ce mercredi 25 mars.

Au niveau de la vente d’alcool, là aussi il est encore trop tôt pour dire que le confinement provoque une augmentation des ventes. Le secteur s’attend plutôt à une période très difficile avec ces mesures de fermeture des bars et restaurants.