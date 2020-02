Coronavirus : huit des Belges en quarantaine sortiront dimanche

Johan Smets fait partie des huit Belges qui auront passé deux semaines en quarantaine. Nous l’avons joint par téléphone ce jeudi. "J’ai hâte de rentrer chez moi. La première semaine est passée vite car j’ai donné beaucoup d’interviews mais depuis le temps est long. Le personnel de l'hôpital fait vraiment tout pour que nous n’ayons pas l’impression d’être à l’hôpital, on est bien nourri, on nous a fourni une table de ping-pong mais au final on a l’impression de se doucher, manger et dormir et rien d’autre."

Johan Smets est rentré avec sa femme originaire de Chine. Il a trois enfants en Belgique. C’est à eux qu’il souhaite réserver ses premiers moments de liberté. "La première chose que je vais faire c’est serrer mes filles dans mes bras dimanche."

Le Belge contaminé par le virus reste, lui, en quarantaine à l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles. Il doit attendre que le coronavirus ait été entièrement éliminé par son corps avant de pouvoir sortir.

Le virus est mort tout seul dans de nombreux cas

"Chez de nombreuses personnes en Chine, le virus est mort tout seul. Nous pensons que ce sera le cas ici aussi", explique Jan Eyckmans. On ignore cependant le temps que cela prendra.

Le patient ne montre en tout cas aucun symptôme de la maladie. "Nous essayons de rendre sa vie la plus agréable possible, par exemple en installant le wifi ou en lui amenant ses affaires."

Deux autres Belges restent en quarantaine. Ils ont été rapatriés dimanche dernier et ont été testés négativement au virus. Par sécurité, ils doivent cependant rester à l’écart pendant deux semaines, séparés l’un de l’autre. "La période d’incubation fluctue. On parle désormais de quatorze jours mais en moyenne, elle se situe entre deux et cinq jours. Après deux semaines, nous serons sûrs qu’ils sont en bonne santé", avance le porte-parole.

En outre, certains avaient déjà été en quarantaine avant d’arriver en Belgique, ajoute-t-il. "La priorité est maintenant de vérifier qu’il n’y ait pas d’autre cas", conclut-il.