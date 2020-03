Coronavirus : faut-il porter des gants? "Se laver les mains est bien plus utile pour se protéger"

Face à la pandémie actuelle du Coronavirus, beaucoup de personnes tentent de se protéger un maximum lorsqu’ils sortent, notamment pour faire des courses. Certains portent des masques, nous avons déjà abordé l’utilité de cet accessoire dans cet article : Coronavirus : doit-on porter un masque ? Nous nous attarderons aujourd’hui sur l’utilité de porter des gants.

Porter des gants est-il utile ? Rappelons tout d’abord que se laver les mains régulièrement reste à ce jour le meilleur moyen de se protéger du virus. Il y a évidemment d’autres conseils proposés ici par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Concernant les gants, en latex par exemple, peuvent-ils nous protéger, notamment dans les lieux publics ? L’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé explique ceci : "Non. Le fait de se laver les mains régulièrement protège mieux contre la COVID-19 que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut se trouver sur les gants et il y a un risque de contamination si vous vous touchez le visage avec les gants ".

Une « Fausse sécurité » Porter des gants lorsque l’on se rend dans un magasin pour faire des courses n’est pas indispensable, nous explique la docteure Bétarice Swennen, médecin de santé publique à l’ULB et membre du Conseil Supérieur de la Santé : " Le fait de porter des gants pour faire ses courses n’est pas indispensable et peut même induire une " fausse " sécurité. Cela peut permettre d’atténuer la contamination des mains qui touchent plusieurs surfaces sur lesquelles du virus peut persister plusieurs heures ". Cette spécialiste précise que les gants en matériel synthétiques (non-latex, par exemple en vinyle ou néoprène : ndlr) sont eux plus poreux et donc la contamination des mains est possible. Et comme on l’a déjà dit : "Le port de gants ne diminue en rien la nécessité absolue de se laver les mains correctement au savon dès que possible… En rentrant de ses courses".

Qu’en est-il du personnel en magasin, libraires, etc. ? On ne le dira jamais assez, le personnel des magasins doit également se laver les mains le plus souvent possible et éternuer ou tousser dans son coude. Ce sont ici les mêmes mesures d’hygiène pour tout le monde, mais Béatrice Swennen précise : " À nouveau l’utilité du port des gants est limitée… Surtout si on porte la même paire de gants pendant des heures. Les gants ne constituent pas une barrière hermétique… Les mains seront également contaminées ".

Les professionnels de la santé Les professionnels portent des gants, le plus souvent en latex et qui répondent à des critères stricts de production et de stérilité. " Ils savent comment les mettre et les enlever pour ne pas les contaminer et maintenir des conditions de stérilité vis-à-vis des patients ", nous explique la docteure Bétarice Swennen. " Une paire de gants ne se met jamais sans un lavage préalable des mains ". Par ailleurs, les gants sont toujours changés lors du passage d’un patient à un autre patient. ►►► À lire aussi: Notre dossier sur le coronavirus

Ne les jetez pas n'importe où! Enfin, un dernier conseil: ne jetez surtout pas vos gants n'importe où ! D4une part, ce n'est pas écologique, mais surtout, ce serait la meilleure façon de propager le virus si vous avez été en contact avec lui !