Coronavirus: faut-il obliger les entreprises à fermer?

Notre invité, ce mercredi: Michaël Maira, chargé d'études de la CNE (Centrale Nationale des Employés).

Un mot d'ordre: le télétravail

Un mot d'ordre pour les entreprises depuis le début de la crise: le télétravail. S'il est impossible, il faut pouvoir respecter les mesures de distanciation sociale, 1 mètre 50 entre les travailleurs. Sans quoi, les entreprises devront fermer. Des amendes lourdes, voire des fermetures administratives, sont prévues en cas de non-respect des règles. "Les retours qu'on a sont très variés, il y a autant de situations que d'entreprises particulières", observe Michaël Maira.

"Les entreprises de première ligne, comme dans les soins de santé, ont vu leurs procédures renforcées. La question qui se pose principalement, pour elles, c'est la capacité de tenir sur la longueur. Dans le commerce, les retours sont aussi contrastés: dans les grands commerces, des mesures commencent à être adoptées comme des installations en plexiglas. Les petits commerces, les franchisés, les indépendants, eux, ont évidemment moins de leviers", explique le chargé d'études de la CNE.

Des mesures interprétables

"Il y a un appel à la bonne volonté des travailleurs et donc les pratiques sont très variables", poursuit Michaël Maira, "avec des mesures interprétables, puisqu'on parle de distance sociale, de comportement prudent, etc., avec des enjeux différents pour les employeurs ou les travailleurs". "Le droit du travail lui même est assez malléable et interprétable [...] Il y a donc une marge de manœuvre dans le droit et son application, qui rend des situations compliquées et très contrastées sur le terrain".

Le gouvernement fédéral a reconnu le Covid-19 comme motif de chômage temporaire pour force majeure ou pour raisons économiques. Hier, plus de 30 000 entreprises avaient activé ce mécanisme, représentant plus de 400 000 travailleurs. Suffisant pour faire face à la crise?