Coronavirus: Faut-il fermer les campus ou obliger les étudiants à y rester?

Les campus universitaires sont de véritables foyers de l'épidémie de coronavirus. Alors faut-il les fermer ou obliger les étudiants à y rester? Pour en parler sur le plateau de CQFD: Julie Chantry, bougmestre de d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (Ecolo) et Annick Castiaux, vice-rectrice en charge de l'enseignement de l'UNamur.

2% d'étudiants positifs au coronavirus

Depuis la rentrée académique, les cas se multiplient aussi dans les villes universitaires. Problème: il est très difficile, aujourd'hui, d'avoir une vision précise de la situation. Pour une raison simple: les autorités sanitaires répertorient les cas en fonction du lieu de domicile et pas de résidence. Autrement dit, un étudiant domicilié chez ses parents mais résidant à l'université, s'il est testé positif, sera comptabilisé dans la commune du domicile familial. Pour avoir une idée des contaminations dans sa population, les universités ne peuvent qu'additionner les déclarations spontanées des jeunes contaminés. L’UCLouvain, sur ses six campus, compterait ainsi 600 étudiants positifs, soit environ 2% des inscrits. On parle d'une moyenne similaire dans les universités francophones du pays.

Jusqu'à 15 interventions pour tapage par soirée

"On peut estimer qu'il y a un fort taux d'incidence dans la population étudiante", concède Julie Chantry qui regrette ne pas pouvoir disposer de données plus précises. Elle explique cette tendance principalement par les activités nocturnes des étudiants: "quand la police est appelée pour des tapages et qu'ils rentrent dans des kots bondés, il n'y aucun respect des mesures sanitaires. Cela se passe dans la partie privée de la société, par la partie organisée, où les gens respectent les mesures sanitaires [...] On en est moyenne entre 10 et 15 interventions pour tapage par soirée, en grande partie dans des kots", ajoute la bougmestre de d'Ottignies-Louvain-la-Neuve.

Annick Castiaux partage les mêmes constats: "au niveau des règles établies dans les activités d'enseignement, on ne doit pas se plaindre, les étudiants respectent ce qu'on leur demande. Dès qu'on entre dans la sphère privée, c'est autre chose et en tant qu'université, nous n'avons pas de possibilité d'intervention. C'est à la police et aux bourgmestres de le faire, et je pense qu'il faut qu'on puisse collaborer", indique la vice-rectrice en charge de l'enseignement de l'UNamur qui rappelle avoir supprimé les soirées étudiantes, ce qui explique "un repli sur d'autres zones où l'on pourrait faire la fête".

"On rencontre régulièrement les associations étudiantes et les représentants de cercle", poursuit Annick Castiaux, "ceux-là sont bien conscientisés et organisent même eux-mêmes les choses. Maintenant, on a aussi adressé un message général à l'ensemble de nos étudiants au sujet de l'importance d'observer les gestes barrière dans un contexte privé, avec une attention particulière aux étudiants rentrant régulièrement chez eux ou aux navetteurs".

Vers un code orange? "Cela ne changerait rien"

Le code reste jaune dans la plupart des établissements du pays, qui souhaitent maintenir l'enseignement en présentiel le plus longtemps possible. Pour rappel, le code jaune, associé à un "risque faible", implique que les universités et les hautes écoles doivent limiter leurs effectifs à 75% sur leurs campus. Le code orange est lui lié à un "risque modéré" et limiterait la fréquentation des campus et infrastructure à 20%. 0% en cas de code rouge qui se rapporte lui à un "risque élevé" et équivaudrait à la situation vécue par les étudiants lors du confinement.

Un changement de code couleur ne changerait pas grand chose, "car c'est en dehors des auditoires que les contaminations ont lieu", selon Annick Castiaux et Julie Chantry: