Coronavirus: familles confinées, "on se sent comme des pestiférés"

La Belgique n’est pas l’Italie loin de là, mais des Belges sont confinés, qu’ils reviennent de zones à risques, qu’ils aient été en contact avec un malade du Coronavirus ou qu’ils soient eux-mêmes infectés par le Covid-19.

En province de Liège, Michel, 55 ans et ses deux filles, Clémentine, 24 ans et Anne-Sophie, 22 ans, sont en quarantaine dans leur maison de Theux.

Ils ont contracté le virus en Italie, pendant la semaine de Carnaval. Ils sont allés skier dans le petit village de Chiesa Valmalenco en Lombardie, à 125 kilomètres de Milan. Une centaine de personnes étaient du voyage. Selon Michel, plusieurs ont été contaminés par le coronavirus.

Michel, testé positif, toute la famille en quarantaine

A son retour, Michel est allé travailler. Mais le mercredi, il a ressenti les premiers symptômes : " C’était un peu comme une grosse grippe. J’avais beaucoup de courbatures, j’avais de la fièvre, 38,5 degrés, j’avais mal à la gorge et le nez qui coulait ". Il a été dépisté rapidement. Clémentine n’a pas eu de symptômes, Anne-Sophie a eu de la fièvre, " jusqu’à 40 de fièvre mais pas d’autres symptômes à part des maux de tête et mal aux muscles ", mais elle n’a pas été dépistée. Vu les symptômes, elle l’avait à coup sûr.

Michel pourra reprendre une vie normale le 18 mars, Clémentine, le 15 mars, Anne-sophie attend encore des informations pour savoir si elle devra prolonger d’une semaine ou pas.

Rester à la maison 24 heures sur 24

La famille raconte son quotidien. Rien d’inhabituel si ce n’est qu’ils sont…confinés et qu’ils ne peuvent même pas aller promener les chiens. Les journées s’écoulent lentement entre la confection de bons petits plats, la révision des cours pour les filles et les soirées télé. " On s’occupe comme on peut. On va bientôt déménager donc on fait des caisses. Mais ce n’est pas la meilleure des situations. On doit encore tenir quelques jours ".

L’une des filles de la maison a filmé son père se lavant les mains, consciencieusement, comme l’a indiqué le médecin : eau et savon pendant une minute trente, puis alcool soigneusement appliqué sur les mains et entre les doigts.

Isabelle, seule dans son appartement

Isabelle Vanlathem, 49 ans, vit seule dans son appartement à Ixelles. Elle a participé au même voyage. " C’est la troisième année que je vais skier en Lombardie avec des amis. On a commencé à entendre parler de cas de coronavirus. Quelques jours après mon retour, j’ai ressenti de grosses courbatures, et j’étais très faible. J’ai eu un peu de fièvre ".

Isabelle téléphone au numéro 0800 14 689 du Spf Santé. On lui répond mais dans une certaine confusion. " C’était bizarre, j’ai eu quasiment une consultation par téléphone ". Elle s’adresse ensuite au CHU saint-Pierre où cela s’est bien passé. On lui fait un frottis, 24 heures plus tard, elle a les résultats. C’est quand même choquant, confie-t-elle : " Quand cela s’est confirmé, c’était comme un coup de massue, parce que je me sentais déjà mieux. Je ne pensais pas que j’allais être atteinte par le Covid-19 ".

Heureusement, la famille d’Isabelle lui donne un coup de main, en lui déposant les courses sur le palier. Sa pharmacienne est juste en bas de son immeuble. Elle lui a aussi apporté des produits pour l’aider à se sentir mieux.

Elle a commencé à travailler de chez elle, et elle fait le grand nettoyage dans son appartement, une façon d’éradiquer le virus, dit-elle.

Comme des pestiférés

Isabelle est encore jeune et en bonne santé. Pour elle, le virus n’aura d’autres conséquences que ces quelques jours au lit et cette quarantaine, mais tout de même ! " J’ai eu l’impression d’être pestiférée, surtout quand j’ai reçu le certificat de la Cocom (Commission communautaire de la région bruxelloise, compétente en matière de santé). Il était écrit : interdiction de sortir jusqu’au 14 mars pour raison de santé publique. Hier j’ai relevé mon courrier, j’avais un masque et des gants, j’ai croisé un voisin qui a eu très peur. C’est très spécial ! ".

Même impression pour Anne-Sophie, confinée avec sa famille à Theux : "Quand on est rentrés et qu’on a annoncé à nos amis qu’on ne pourrait pas les voir, ils ont été pris d’un coup de stress. On avait l’impression d’avoir la peste alors que ce n’était pas grand-chose et qu’on était isolés. On se sent mal par rapport aux autres, mais ce n’est rien de grave ".

Anne-Sophie confie que c’est difficile de ne pas pouvoir voir ni sa mère, ni ses frères, ni ses amis. " Bien sûr, on peut aller dans le jardin, mais vous avez vu le temps qu’il fait ? ".

Forte de son expérience, Isabelle transmet un message : ne pas paniquer, contacter son médecin, faire preuve de bon sens.

Leur quarantaine, ils s’en souviendront, à n’en pas douter. Heureusement pour eux, ils sont en bonne santé. Le Covid-19 ne les a pas mis en danger.