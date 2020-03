Coronavirus : face au manque de masques, les médecins généralistes sont "déjà occupés à trouver des plans B"

Ce matin, l’invité dans l’actu était Paul De Munck, le président du Groupement Belge de Omnipraticiens. Le président assure être prêt. Alors qu’on parle d’un risque d’avoir une contamination touchant 850 000 personnes, Paul De Munck ne veut pas que l'on tombe dans une psychose, et assure que les professionnels de la Santé vont suivre et intégrer les règles et les recommandations "des scientifiques, des virologues et des microbiologistes". Et de rappeler les trois mots-clés du groupement : science, conscience et bon sens.

Le président dit avoir conscience que les médecins généralistes puissent assumer leur rôle et leur responsabilité. "C’est d’ailleurs nous qui avons demandé aux deux ministres régionaux d’organiser une rencontre et nous sommes prêts, d’une certaine façon, à assumer notre responsabilité". Paul de Munck insiste aussi sur un certain "bon sens" selon lui : "nous n’aurons pas les masques pour examiner nos malades suspects, voire des malades éventuellement déjà contaminés. Nous n’avons plus en commerce des masques dans les grands centres de distribution de bricolage. Nous n’avons plus en pharmacie de masques et de gel désinfectant. Qu’à cela ne tienne ! Moi j’entends que les médecins généralistes, avec le bon sens qui les caractérise, sont déjà occupés à trouver des plans B".

Petit "recul" nécessaire

Et le président du groupement des omnipraticiens de préciser : "quand on demande à la ministre si on aura des masques, elle dit oui, mais elle ne sait pas nous dire quand. Nous devons nous adapter et prendre nos responsabilités et on va les prendre pour organiser au mieux la part qui nous revient dans la gestion de cette épidémie". Ainsi, les médecins devront faire très attention à leurs comportements pour ne pas être face à un malade qui tousse. "Si on doit faire un jour un prélèvement naso-pharyngé, donc dans le nez – vous vous rendez bien compte que ça fait tousser les gens —, et bien on prendra des mesures, un plan B, en nous écartant, en marquant un petit recul pour ne pas attraper tous les postillons de la toux dans la figure" détaille-t-il.

