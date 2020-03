Coronavirus: face à l'engouement soudain des consommateurs, comment fabriquer son papier-toilette réutilisable

Non, ce n’est pas une blague : il est possible de fabriquer son propre papier-toilette soi-même ! Face aux rayons vides et aux achats compulsifs générés par la crise sanitaire du coronavirus, certains sont de plus en plus tentés de passer au "do it yourself" et "fait maison".

C’est le cas pour le gel désinfectant et les masques comme la RTBF a pu l’expliquer récemment. Mais on peut également réaliser son propre papier WC, réutilisable à l’infini ou pour une durée limitée, avec toujours des économies à faire à la clé.

En tout cas, ce ne sont pas les tutos sur Internet qui manquent. Sur Youtube, la plupart ont été postés bien avant l’épidémie de coronavirus et l’apparition de comportements irrationnels. Ils émanent de personnes déjà conscientisées par le zéro déchet.

Cela fait vraiment extraterrestre

Le premier tuto, vu plus de 42.000 voix, a été mis en ligne par l’administratrice canadienne du compte "Vivre avec moins" (plus de 40.000 abonnés). Dans sa vidéo, elle présente d’abord des papiers WC jetables, en tissu épais, fabriqués en usine et achetés directement par Internet. "Dans la société dans laquelle nous vivons aujourd’hui, ça fait vraiment extraterrestre de s’essuyer avec du papier-toilette lavable", reconnaît-elle. Passer d’un papier toilette en papier à un papier toilette réutilisable, "c’est vraiment un processus". Prochaine étape, pour cette Youtube: les fabriquer elle-même en prenant de vieux t-shirts, en les découpant en carré et en les collant pour avoir deux épaisseurs. La vidéo n’est pas un atelier en ligne mais plus l’expression d’un ressenti avant de modifier son comportement au petit coin.