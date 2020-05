Coronavirus : éviter les files devant les magasins, c’est possible

Faire la file avant de rentrer dans un magasin. Il y a deux mois, la situation nous aurait certainement paru improbable en dehors des traditionnels soldes. Et pourtant, il va falloir s’y habituer. Les commerces qui sont restés ouverts (les commerces d’alimentation) ou qui ont pu rouvrir comme les magasins de bricolage ou les jardineries doivent respecter les instructions du gouvernement fédéral et respecter des limites de capacité d’accueil de maximum d’un client pour 10 m².

En effet, il existe des solutions pour tenter d’éviter ces files. La première et la plus évidente, c’est de tenter d’éviter les horaires où les magasins connaissent une affluence plus importante. Dans la grande distribution, par exemple, il y a des jours ou des heures qui sont jugés plus calmes.

Chez Aldi, un système de "stop&go" a été mis en place. Ce qui signifie qu’à tout moment de la journée, un maximum de 50 clients (dans certains petits magasins, un maximum de 25 clients) peuvent se retrouver en même temps dans les magasins. "Cela nous rend encore plus stricts que les instructions du gouvernement. Un membre du personnel à l’entrée du magasin veille à cet arrangement", indique Dieter Snoeck.

"En raison de ces mesures préventives, il est possible qu’une (petite) file d’attente se forme devant l’entrée. C’est très différent d’un magasin à l’autre et d’un jour de la semaine à l’autre dans le respect de la 'distanciation sociale', précise le Corporate Communications Manager du groupe en Belgique.

Dieter Snoeck invite les clients à étaler leurs achats et à éviter par exemple les mercredis et les samedis, jours où de nouvelles "offres spéciales" sont mises en rayon. Par contre, "les mardis et les jeudis sont des jours plus calmes et le risque de files d’attente est nettement plus faible. Nous le faisons savoir à nos clients, par exemple par des affiches à l’entrée du magasin", indique-t-il encore.

Pour Delhaize, ce phénomène des files qui se forment est "assez général". Karima Ghozzi, External Communication Manager, explique qu’il y a évidemment des moments où il n’y a pas du tout de file. "En général, il faut compter entre 10 et 15 minutes d’attente quand il y a une file. On constate aussi une nette influence de la météo".

Pour l’enseigne "au lion", ces files sont assez aléatoires et varient énormément de magasins en magasin. Mais Karima Ghozzi pointe néanmoins un phénomène qui a tendance à allonger les files et donc le temps d’attente. "Certaines personnes tentent de contourner la mesure d’une personne par foyer en prenant chacun un caddie. Nous observons ensuite d’une seule des deux personnes passent en caisse avec un caddie rempli tandis que l’autre est vide ou presque vide. C’est assez dommage parce que c’est au détriment des autres qui doivent attendre plus longtemps".

Du coté de Carrefour, on indique aussi que l’affluence dans les magasins dépend fortement d’un magasin à l’autre, de l’heure et du jour. "Le flux de clients est donc difficile à anticiper, de par son caractère irrégulier", indique Arianne Goossens. "Si des filles peuvent parfois se former à l’extérieur des magasins en raison des limitations du nombre de clients en magasin, l’affluence n’est en tout cas pas comparable aux phénomènes de foule qui avaient pu être constatés au début du confinement", précise la porte-parole de la société en Belgique.

Le groupe recommande l’usage de l’application "Shop Safe" (voir ci-dessous) aux directeurs des magasins et indique examiner "d’autres solutions pour encore mieux gérer le flux de clients en cette période un peu particulière".

Chez Colruyt, le groupe estime qu’actuellement les files sont assez modérées mais toujours un peu plus importantes avant et après les week-ends et jours fériés. "Pour le reste, le télétravail fortement appliqué à l’heure actuelle fait qu’il n’y a plus réellement de forte affluence à certains moments de la journée. Et les règles de distanciation sociale font que l’activité en magasin, et donc aux caisses, est beaucoup plus fluide.", indique la responsable de presse, Nathalie Roisin.