Coronavirus : étudiants infirmiers et médecins stagiaires au chevet des malades

Contrairement à ce qui s’est passé pendant la première vague du Covid-19, cette fois, les stages des futurs infirmier.ère.s et médecins ne seront pas interrompus dans les unités dédiées aux coronavirus. Au contraire, dans les services hospitaliers, le personnel, en partie épuisé ou absent, compte sur eux.

Les stagiaires pour soulager les soignants épuisés

Au CHU de Charleroi, Vanessa Pringault, infirmière responsable d’un service Covid se réjouit que plusieurs écoles d’infirmier.ère.s aient proposé à leurs élèves de rejoindre les équipes en place : "Aujourd’hui, dans notre service, nous avons quatre stagiaires : deux kinés, une aide-soignante et une infirmière de quatrième année. Une fois que les kinés ont terminé leurs actes, ils prennent les paramètres des patients. Cela nous fait gagner beaucoup de temps. L’aide-soignante et l’infirmière nous fournissent une aide bienvenue. Notre moral n’est pas au beau fixe. On est épuisés par la première vague et on a plongé très rapidement dans la deuxième vague. Mais les stagiaires sont encadrés. Ils ne sont jamais seuls. Ils sont toujours en binôme".

Dans cette unité de 27 lits, le personnel soignant n’arrête pas. A chaque sortie, il y a un entrant. Les malades sont pour la plupart sous oxygène, lunettes à oxygène, "venti-masques" ou masques Décathlon. "Avec le masque Décathlon, explique Vanessa Pringault, il y a un effet ventouse, et donc pas de perte d’oxygène. Théoriquement, on peut arriver à une saturation optimale à 100%. Quand l’état du patient se dégrade, il va aux soins intensifs. Mais nous avons aussi des guérisons, tout n’est pas noir".

Les stagiaires ? Ils sont stressés bien sûr. Être dans une unité Covid, cela met la pression. Pour les détendre, les plus anciens pratiquent l’humour, ça aide. "Il y a quand même des décès tous les jours, des gens qui font des complications, c’est lourd", ajoute Vanessa Pringault.

Silvia, infirmière stagiaire : "C’est comme dans les reportages à la télévision"

Silvia Gebbia, 24 ans, est en quatrième année de formation infirmière. C’est son premier jour de stage. Elle était volontaire : "Honnêtement, c’est difficile, c’est comme ce qu’on voit à la télévision. Là je suis en sueur, j’ai du mal à respirer avec tout mon équipement ". Et Silvia détaille : "J’ai un tablier en coton. Au-dessus, j’ai un tablier en plastique, une paire de gants. J’ai des manchettes en plastique jusqu’aux avant-bras et par-dessus, j’ai une deuxième paire de gants. Bien sûr, j’ai un masque FFP2, une visière par-dessus, ainsi qu’une charlotte. Normalement on s’habille en deux minutes, mais pour moi c’est le début, donc ça me prend plus de temps ".

De retour à la maison : s’isoler pour protéger sa famille

La future et pourtant déjà infirmière professionnelle confie qu’avant de commencer ce matin, elle était très stressée : "C’est une tout autre organisation, comparé à un service non Covid. Comme étudiante, on a peur d’être lâchée et puis j’ai une famille, dont une maman qui a des problèmes de santé". Alors, pour ne pas risquer de contaminer les membres de sa famille, Silvia a mis au point toute une procédure : "Quand je rentrerai à la maison ce soir, je mettrai un nouveau masque FFP2, que je garderai en permanence. Je me laverai, mettrai mes vêtements à la lessive séparément. Je ne mangerai plus avec eux. Je m’isolerai dans ma chambre. Ce sera comme ça pendant toute la durée de mon stage, à savoir trois semaines ".

Silvia a choisi d’aller renforcer une unité Covid, sa mère est elle-même infirmière et aurait bien voulu aller au front. Mais étant donné qu’elle a des problèmes respiratoires, elle ne peut pas s’exposer au risque. Pour Silvia, c’était important d’aller aider un personnel surchargé et épuisé.

"Pour ma première journée, ça va. Je n’ai pas vu les cas les plus lourds. Tous les patients que j’ai vus étaient autonomes. Il y a même un monsieur qui allait sortir. Il m’a dit qu’il était très heureux, qu’il était un miraculé ".

Aux urgences, Florence, en dernière année de médecine

Au service des urgences des Cliniques universitaires Saint-Luc, le futur docteur Florence Lamoline, 24 ans, est stagiaire. Elle est en dernière année de médecine. La faculté a proposé à ses étudiants de troisième master d’aller renforcer les équipes Covid. Elle a l’intention de se spécialiser en dermatologie, mais elle a tout de suite accepté. "C’est en situation d’urgence qu’on apprend le plus. On est bien encadrés et si on me demande de prolonger j’accepterai".

"Au début, j’appréhendais un peu", nous confie Florence Lamoline, "mais finalement, on se sent moins en danger qu’on aurait pu l’être lors de la première vague. Cette fois, il y a tout le matériel de protection nécessaire : masques, lunettes, surblouses… ".

Et ce matériel en suffisance permet aux stagiaires de voir les patients Covid, ce qui n’était pas le cas lors de la première vague. Françoise Smets, la doyenne de la faculté de médecine et de médecine dentaire de l’UCLouvain nous l’explique : "En mars et avril 2020, il n’y avait pas assez de matériel de protection. Du coup, les médecins stagiaires ne pouvaient pas aller voir les patients en toute sécurité. C’était réservé aux médecins seniors. Donc, nous n’avions pas envoyé de stagiaires dans les unités Covid. Cette fois, c’est différent. Non seulement ils peuvent aider mais en plus, ils vont acquérir une sacrée expérience".

Pour Florence Lamoline, travailler aux urgences Covid, cela a été un choc : "Je ne réalisais pas l’ampleur de la situation avant d’y être confrontée. Tous les jours, il y a des personnes en grosse détresse respiratoire. Nous avons eu un patient de 27 ans ! Nous avons dû le mettre sous 15 litres d’oxygène ! Cette personne n’avait pas de comorbidités, ni diabète, ni hypertension, comme quoi personne n’est vraiment protégé. Et il y a deux semaines, nous avons vraiment vu les cas doubler, du jour au lendemain".

Les médecins stagiaires ont toute leur place dans les services Covid. Aller voir les entrants, trier les patients, faire un débriefing aux médecins seniors, autant d’actes posés qui font gagner du temps et qui soulagent les équipes. Florence raconte : "Il y a des personnes de tout âge, cela va de 17 à 80, 90 ans. La moyenne c’est 50 ans. On apprend à rassurer les patients. Les gens sont très anxieux, parfois paniqués quand ils arrivent ici, mais plus ils stressent, plus ils respirent vite. On leur dit qu’ils sont en de bonnes mains, qu’on va faire tout pour eux et puis on leur parle d’autre chose, de leur famille… ".

Dans ce service des urgences des Cliniques universitaires Saint-Luc, on s’attend au pire cette semaine. La semaine de tous les dangers. Une légère diminution des admissions à l’hôpital ? "On ne le sent pas aux urgences en tout cas. Aujourd’hui on n’arrête pas".

"Nos étudiants sont demandeurs", nous dit Françoise Smets, doyenne de la faculté de médecine de l’UCLouvain."Quand ils sont dans un service où l’activité a été réduite à cause du Covid, en chirurgie par exemple, ils veulent se rendre utiles là où on a besoin d’eux. Nous avons un très bon retour des services hospitaliers ".

Heureusement, aux cliniques universitaires Saint-Luc, les médecins stagiaires alternent les gardes aux urgences Covid et non Covid. Ça leur fait du bien. S’occuper de traumatismes plus classiques, comme des fractures, cela fait baisser la tension d’un cran.