Coronavirus et voyages: Flandre et Wallonie passent en orange, qu'est-ce que ça change?

UPDATE: L'ECDC a annoncé de nouvelles règles pour la classification des régions en différents codes couleurs, qui devaient entrer en vigueur le 17 juin. La carte en ligne affiche d'ailleurs cette nouvelle légende, mais les couleurs actuelle semblent toujours, ce jeudi à 17h, respecter l'ancienne classification. Avec les nouvelles règles, (Orange aussi si le taux d'incidence à 14 jours est compris entre 75 et 200 et le taux de positivité inférieur à 4%), Bruxelles devrait aussi recevoir la couleur orange, ce qui devrait être le cas lors d'une prochaine mise à jour)

Cette fois, c'est officiel: grâce à la constante diminution des contaminations au coronavirus ces dernières semaines dans notre pays, la plus grande partie de la Belgique passe en orange sur la carte de l'ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control, Centre européen de prévention et de contrôle des maladies). La plus grande partie, car les pays sont découpés sur carte en régions, et Bruxelles, reste en rouge (ndlr: selon l'ancienne classification, du moins). Explications.

Cette carte de l'ECDC, c'est celle qui est scrutée de près par tous les voyageurs car selon la couleur de votre destination, il faudra ou non observer une quarantaine au retour.