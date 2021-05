Coronavirus et ventilation : "Il y a des technologies qui sont inefficaces et en plus, peuvent être dangereuses"

Le déconfinement continue progressivement, et malgré le report du prochain Codeco au 4 juin, l’ouverture des établissements Horeca le 9 juin semble bien s’amorcer. Mais le protocole de reprise ne semble pas encore au point, notamment en ce qui concerne le plan ventilation. Toutes les technologies ne se valent pas et certaines sont même dangereuses, selon le Conseil supérieur de la Santé.

L’arrêté qui encadre tout le marché des purificateurs d’air doit entrer en vigueur ce vendredi. Le problème, c’est qu’il exclut certaines technologies.

Jean-Philippe Bosman est patron de l’établissement Le Roy d’Espagne, sur la Grand-Place, et il a investi dans un appareil à plasma qui n’a pas été retenu dans la liste : "J’avais déjà anticipé la mesure, dans le sens où j’avais déjà cherché des solutions en début d’année. Je m’étais donc un peu renseigné sur toutes les technologies qui existaient et les législations qui existaient à droite et à gauche, et aussi et surtout sur le rapport qualité-prix. Je me suis naturellement dirigé vers une technologie qui me paraissait la plus 'safe' possible. Ce qui est un peu frustrant, c’est que le virus est quand même là depuis un an et il y a quand même peu d’anticipation, peu de proactivité. Les solutions existaient, cette technologie existe depuis bien plus longtemps. Je pensais avoir la bonne technologie".

Mais pourquoi certaines technologies ont-elles été écartées ? Nicolas Van Larebeke, épidémiologiste à l’UGent et président de la commission ventilation du Conseil supérieur de la santé, était invité sur La Première pour l’expliquer.

Pourquoi cette purification de l’air est-elle si importante ?

"Le danger de transmission du virus est très important, certainement avec les variants. Une personne infectée peut émettre environ toutes les cinq secondes suffisamment de virus pour infecter quelqu’un. Donc, il faut évacuer l’air contaminé et amener de l’air frais de l’extérieur non contaminé, par exemple en ouvrant une ou des fenêtres quand c’est possible.

Quand un apport suffisant d’air frais de l’extérieur n’est pas possible, dans ce cas, il faut désinfecter l’air par filtration, si possible à travers un système centralisé. Si ce n’est pas possible par un système centralisé, alors par des appareils individuels en stand alone. On a la preuve scientifique que la filtration par des filtres HEPA, par des filtres EPA ou par précipitations électrostatiques est efficace et ne présente aucun danger pour la santé".

Par contre, il y a d’autres techniques qui ne fonctionnent pas ?

"Oui, et c’est ça le problème. Il y a beaucoup d’appareils sur le marché qui prétendent désinfecter l’air sur base de l’ultraviolet d’ozone ou de plasma froid. Malheureusement, la plupart de ces appareils ont une efficacité insuffisante.

De plus, ces appareils émettent de l’ozone et/ou des radicaux libres, c’est-à-dire des molécules ou des atomes très agressifs qui sont irritants, mutagènes et qui peuvent augmenter le risque de cancer.

Actuellement, pour aucun de ces appareils, nous n’avons la certitude scientifique indiquant l’absence de risque pour la santé. Nous pensons donc qu’il faut ventiler avec de l’air extérieur, et si ce n’est pas possible ou si ce n’est pas suffisamment possible, désinfecter l’air en utilisant des appareils basés sur la filtration, donc avec les filtres HEPA, EPA ou précipitations électrostatiques".

Et donc pour les restaurateurs et tout le secteur Horeca, il faut absolument bien se renseigner avant d’acheter des appareils pour purifier l’air à l’intérieur ?

"Oui, je donnerais vraiment l’avis, au nom de la commission et au nom du Conseil supérieur de la santé, d’utiliser les appareils qui sont basés sur la filtration de l’air, et donc de ne pas utiliser des machines sur base d’ultraviolets d’ozone ou de plasma froid parce que tout cela comporte des risques pour la santé. Je pense donc qu’il ne faut vraiment utiliser que les machines à base de filtration".