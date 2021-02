Coronavirus et vaccin Spoutnik V : "le coup de poker" russe pourrait s'avérer payant selon le professeur J-M Dogné

Ou comment la Russie est en train de marquer des points dans la course au vaccin. C’est que le vaccin mis au point par Moscou depuis le mois d’août vient de franchir une nouvelle étape, importante : "The Lancet", une des trois publications médicales les plus influentes au monde, vient de publier une étude élogieuse quant à son efficacité. 91,6%.

C'est du sérieux Et le professeur d’avouer qu’il n’était pourtant pas avare en doutes : "Ethiquement, c’était quand même inacceptable. Faire une étude sur une septantaine d’individus de commencer à administrer le vaccin à des populations plus larges. Mais donc, ils ont fait leur étude clinique en parallèle sur près de 40.000 personnes". Ensuite une étude de phase 3 sérieuse et dans les clous ("randomisée, double aveugle, placebo contrôlé, multicentrique sur 40.000 individus") qui a commencé officiellement dans le courant du mois de septembre. "Avec des résultats logiquement un peu décalés par rapport à Pfizer qui avait débuté en juillet, mais dans des pays assez intéressants car assez variables. Donc on ne peut nier que tant maintenant leur transparence et leur rigueur scientifique paye avec ce type de publication et de résultats".

