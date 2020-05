Coronavirus et trafic de respirateurs: l'ex-ministre bolivien de la Santé incarcéré

L'ancien ministre de la Santé de Bolivie, Marcelo Navajas, a été incarcéré dimanche, soupçonné de corruption lors de l'achat de respirateurs pour les malades du coronavirus, a annoncé le parquet.

M. Navajas, arrêté le 20 mai et limogé le même jour, a été placé en détention provisoire avec trois autres suspects, tandis que deux autres ont été assignés à résidence, a déclaré le procureur Ruddy Terrazas aux journalistes.

Son incarcération a été décidée par un juge à La Paz au terme d'une audience de plus de douze heures dimanche. "Je tiens à répéter que je suis totalement innocent. Vous dire que je suis blessé mais pas vaincu, et que je vais continuer à me battre pour démontrer qu'une injustice a été commise contre moi", a déclaré l'ex-ministre dans une vidéo diffusée après son incarcération.

Le scandale a éclaté il y a une semaine, quand des médecins se sont plaints qu'un lot de respirateurs achetés à une entreprise espagnole et financés par la Banque interaméricaine de développement (BID) n'étaient pas adaptés aux services de réanimation des hôpitaux boliviens.