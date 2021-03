Coronavirus et tracing : le parcours de vos données personnelles (infographie)

Dans ce cas-ci, si vous avez téléchargé l'application Coronalert, celle-ci n'a pas accès à vos données personnelles pour autant. "Tout ce qui passe par le dispositif Coronalert est anonymisé", explique Axel Legay, consultant en informatique pour Sciensano, qui a travaillé sur le développement de l'application. En réalité, lorsque vous passez un test, Coronalert vous fournit un numéro à 17 chiffres, indépendant de vos coordonnées téléphoniques ou de votre identité. "C'est cela qui pose beaucoup de problèmes d'ailleurs : si les personnes retranscrivent mal le numéro, par exemple, le test n'aboutit pas", note Axel Legay.

Dans le cas du contact tracing manuel, la collecte des données est régie par un accord de coopération. En Wallonie, par exemple, c'est l'AVIQ (Agence wallonne pour une vie de qualité), l'organisme d'intérêt public de santé, qui gère le tracing.

Lorsqu'une personne est testée positive, elle devient "patient index" et est contactée par un call center. Elle doit alors lister les personnes avec lesquelles elle a été en contact en dehors de son cercle familial, son lieu de travail et l'identité des collègues avec lesquels elle a eu des contacts rapprochés, ainsi que les collectivités et rassemblements qu'elle a fréquentés.

►►► À lire aussi : La codirectrice de l'APD inquiète des "données sensibles sur les gens" récoltées par l'Etat pendant la crise du coronavirus

L'AVIQ nous a précisé que cette collecte se faisait dans le respect de l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018, relative à la protection des personnes physiques et du traitement des données personnelles. Ainsi, seuls les membres des équipes de tracing ont accès aux données et ils sont soumis au secret professionnel. Parmi les données récoltées, il s'agit donc des coordonnées des personnes testées positives, des contacts et des données relatives à l'employeur et le lieu de travail.

Ces données, anonymisées, sont ensuite transférées à Sciensano, mais aussi, dans le cadre des foyers épidémiques, aux bourgmestres concernés afin d'adopter des mesures spécifiques. Dans tous les cas, selon l'arrêté du gouvernement wallon du 5 mai 2020, les données collectées par les centres de tracing sont effacées au plus tard 5 jours après la fin décrétée de la pandémie.

Selon nos informations, l'Organisme national de la sécurité sociale (ONSS) récupère également des données : l'identité de la personne et son lieu de travail, afin de vérifier que la mesure d'isolement est bien respectée, et que le citoyen testé positif ne s'est pas rendu à son travail.