Coronavirus et street art : nouvelle oeuvre de Banksy dans le métro londonien

Après l'oeuvre réalisée en hommage au personnel soignant, le street-artist Banksy frappe à nouveau. Et cette fois, c'est le métro londonien qu'il a choisi comme support pour son oeuvre intitulée "Si t'as pas de masque, t'as rien compris".

Pour le port du masque

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, Banksy dévoile le making-of de cette oeuvre mettant en scène des rats en train de détourner des masques chirurgicaux pour en faire des parachutes et distribuant un désinfectant pour les mains.

Le message est clair et s'inscrit dans la lignée des autres travaux de l'artiste en faveur du port du masque, tout en évoquant la difficulté de respecter cette contrainte. Difficulté incarnée par ces rats qui peinent à se réconcilier avec ces obets de confinement.

Déjà effacés

Habillé en membre du personnel de décontamination, l'artiste est filmé en train de monter dans un wagon du métro londonien avant de sortir ses célèbres pochoirs et sa bombe de peinture. En fin de vidéo, Banksy pulvérise les mots "Je me verrouille, mais je me lève à nouveau" avec en fond sonore le tube Tubthumping de Chumbawamba sorti en 1997.

Les transports londoniens ont confirmé que l'œuvre a été supprimée en raison d'une politique anti-graffiti stricte, mais qu'elle accueillerait Banksy pour recréer son message "dans un endroit approprié".