Coronavirus et réseaux sociaux : pourquoi il est déconseillé de relever les "défis" alcoolisés

On les voit fleurir de-ci de-là sur les pages Facebook de nos contacts en ce printemps corona… Après le post de photos d’enfance ou divers questionnaires "pour-qu’on-vous-connaisse-mieux", voici qu’arrivent des "challenges" bien plus inquiétants…

Vous êtes devant votre écran. Voilà qu’un contact vous invite à relever un "défi". Vous n’êtes pas le seul invité, mais vous vous sentez flatté – on se demande bien pourquoi, soit dit en passant —. Et le but du jeu est simple : boire d’une traite quatre verres d’alcool fort (ou plus) endéans un temps imparti. Si vous n’acceptez pas, vous payez le resto à la libération. Et on vous conseille donc d'inscrire sur la page le nom de votre gargote préférée. Histoire de mettre toutes les chances de votre côté…

Voilà pour le principe. En tant normal, pas certain que cela fasse boule de neige. Mais bon, c’est le confinement. Beaucoup tournent en rond comme dans un bocal. Et tant qu’à parler de contenant, pourquoi pas le remplir avec autre chose que de l’eau ? Et voilà qu’on se retrouve avec des dizaines de personnes (principalement des jeunes) se livrant à des activités bibitives solitaires par écrans interposés. Ou comment les réseaux sociaux, parfois vus comme des bulles d’oxygène durant ces temps spéciaux, peuvent plutôt plomber des santés…

Des ambulanciers auraient d'ailleurs actionné leurs warnings, comme on a pu l'entendre sur Vivacité: