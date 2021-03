Coronavirus et innovations technologiques : à quoi pourrait ressembler le "monde d’après"?

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les entreprises, les écoles, les hôpitaux, les moyens de transport ont été adaptés afin de limiter la contagion. De nombreuses technologies ont été mises en œuvre. Il a fallu innover et prendre de nouvelles habitudes. Ce que nous pensions impossible jusqu’en 2019 est devenu possible. Que restera-t-il de tout cela à l’avenir ? A quoi ressemblera le "monde d’après"?

Le télétravail, pas tout le temps et pas n’importe comment

Avant la pandémie, les autorités belges avaient déjà la volonté de promouvoir le télétravail, dans le but de fluidifier la mobilité en diminuant les trajets domicile-travail. Le télétravail a été rendu obligatoire afin de lutter contre la pandémie, cela a donné un brusque coup d’accélérateur à ce mouvement. A quel point ? Le responsable des ressources humaines de la société Prayon Philippe Bertin estime que la "révolution numérique" que constitue ce basculement a été anticipée de 5 à 10 ans : dans l’émission #Investigation il explique comment il a implanté en mars 2020 le télétravail auprès de plus de 200 employés, en achetant des PC portables pour chacun d’entre eux.

Une étude réalisée par le groupe de services en ressources humaines Acerta, la KULeuven et HR Square et publiée en octobre 2020 révèle que le télétravail et le travail à domicile étaient devenus 50% plus répandus qu’avant le début de l’épidémie. Selon cette étude, le télétravail est plus répandu dans les grandes entreprises, les employés à temps plein télétravaillent plus que ceux à temps partiel, on télétravaille davantage à Bruxelles que dans les autres Régions, ceux qui ont plus de 30 minutes de trajet pour se rendre au travail sont plus enclins à télétravailler. Tout cela laisse présager que, si l’obligation de télétravail disparaît, le nombre d’employés qui travailleront depuis leur domicile ne reviendra pas au niveau d’avant la pandémie, mais que les entreprises devront mettre en place une véritable culture du télétravail.

L’institut Vias et le SPF Mobilité confirment que la crise du Covid-19 a fait exploser le nombre de télétravailleurs. Désormais, l’improvisation fera place à une politique claire en la matière. Forts de l’expérience acquise en 2020 et en 2021, les télétravailleurs et les entreprises ont appris à faire face aux désavantages et aux limites du télétravail. La législation a été adaptée, les investissements ont été faits, les habitudes sont prises. Une nouvelle convention collective de travail (CCT) nationale et interprofessionnelle a été conclue fin janvier 2021 au sein du Conseil national du travail (CNT). Elle définit un cadre à partir duquel des accords minimaux doivent être conclus au niveau de l’entreprise.

Pas n’importe comment et pas tout le temps

Deux jours par semaine, pas plus : c’est la volonté des employés et des cadres belges, selon une enquête du cabinet de conseil BDO. Les interlocuteurs sociaux semblent d’accord avec ce rythme. Bien sûr, il faut s’assurer que les employés disposent d’un équipement suffisant : téléphone, ordinateur ou tablette, et éventuellement imprimante, micro et casque audio. La fiscalité a été assouplie afin de pousser les employeurs à indemniser les employés qui télétravaillent.