Coronavirus et étudiants : un mouvement lance "Tous sur nos écrans", en écho au quotidien des jeunes

Le mouvement "Pensez étudiant" organisera le 28 février à 11h00 l'action "Tous sur nos écrans" afin de dénoncer ce que vivent les étudiants au quotidien depuis le début de la pandémie de coronavirus, indique vendredi l'organisation dans un communiqué.

"Pensez étudiant est un mouvement pacifique dont le but premier est de récolter un maximum de témoignages d'étudiants, professeurs et parents d'élèves en détresse afin d'interpeller les politiques et de libérer la parole des jeunes, leur permettant ainsi de se sentir moins seuls", explique le collectif.

Le dimanche 28 février, les étudiants sont invités à s'asseoir sur un parvis ou un square à proximité de chez eux, avec un ordinateur ou livre de cours, pour dénoncer et exprimer la réalité de leurs journées. Le but est "d'infléchir la position du gouvernement sur les mesures prises concernant les jeunes et le Covid-19", précise Pensez étudiant.

