Coronavirus et enseignement : une rentrée des classes toujours en "code rouge"

Retour à l’envoyeur ?

Mais un chef d’établissement peut-il renvoyer un élève présent malgré l’obligation de rester chez lui ?

Christel Depotte, directrice de l’institut Saint Charles de Péruwelz (Hainaut), mise avant tout sur le dialogue et le bon sens : "C’est clair, on ne fera pas de 'chasse aux sorcières'. Donc on n’interrogera pas nos élèves pour savoir s’ils sont partis ou non. On va travailler dans la confiance. Si un élève nous dit qu’il est parti en vacances et qu’il est présent à l’école, là on contactera les parents, on rappellera les règles, et on demandera que l’enfant soit recherché".

Des jeunes en difficulté

Mais la directrice d’insister : hors de question pour l’école de jouer un rôle de "contrôleur". La priorité est ailleurs : "On doit accompagner la réelle difficulté de jeunes adolescents qui sont enfermés chez eux depuis très longtemps et qui vivent une vie qui n’est pas la leur". Et Christel Depotte de poursuivre "Ils doivent déjà gérer moitié présentiel, moitié distanciel, c’est extrêmement compliqué. On va revenir à l’école avec plaisir et on va travailler ensemble avec plaisir. On espère vraiment que tout se passera au mieux et on ne reprochera certainement rien à personne".