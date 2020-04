Coronavirus et élèves en apprentissage : suspendus au déconfinement, un sentiment d'abandon s'empare des jeunes

Cette crise du coronavirus chamboule la vie d’énormément de personnes. Alors que le déconfinement n’est pas encore une réalité, comment vivent les jeunes apprentis, qui alternent travail et école? La situation peut s’avérer être compliquée et pour certains, c’est carrément un sentiment abandon qui prédomine.

Lucien a 19 ans, jeune apprenti serveur dans un restaurant de Charleroi. Pour lui, c’est terminé les deux jours de cours par semaine (le contrat avec l’école a été suspendu). Terminé aussi son travail dans l’Horeca. Il se désespère d’attendre une hypothétique reprise : "On attend. On ne sait pas quand les restaurants vont rouvrir, donc on ne sait pas quand vont reprendre les stages".