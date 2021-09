Coronavirus et Covid: 434 millions d'enfants d'Asie du Sud privés d'école

La fermeture des écoles durant plus d'une année en raison de la pandémie de coronavirus a privé d'éducation 434 millions d'enfants en Asie du Sud y accentuant des "inégalités alarmantes", selon un rapport publié jeudi par l'Unicef.

Avant la pandémie, près de 60% des enfants d'Asie du Sud ne savaient pas lire ou comprendre un texte basique "à l'âge de 10 ans", souligne l'agence des Nations unies pour l'enfance, ajoutant que la fermeture prolongée des écoles depuis le début de la pandémie "a aggravé une situation déjà précaire".

"Les filles, les enfants issus des ménages les plus défavorisés et les enfants handicapés ont été confrontés aux plus grandes difficultés pour ce qui est de l'apprentissage à distance", relève encore l'agence.