Coronavirus et confinement : hausse d'appels chez Télé-Accueil, un sur deux en lien avec la pandémie

Le nombre d’appels au "107", le numéro gratuit de Télé-Accueil, confidentiel et accessible 24 heures sur 24, repart la hausse avec le second confinement, signale La Libre Belgique mardi. Près d’un coup de fil sur deux est en lien avec le Covid-19. Trois quarts des appelants ont entre 45 et 75 ans. Une majorité sont seuls, isolés et/ou sans emploi.

"On remarque, de façon plus appuyée lors de ce deuxième confinement, que le service est contacté par des nouveaux appelants qui, avant la pandémie, n’appelaient pas Télé-Accueil, ni un autre service d’aide plus formel", observe Pascal Kayaert, directeur de Télé-Accueil Bruxelles. "En mars, il y avait l’effet de surprise. Les gens exprimaient leur inquiétude face à ce virus dont on parlait beaucoup mais qui restait un ennemi invisible, dont certains mettaient l’existence en doute. Aujourd’hui, beaucoup connaissent des gens qui sont infectés, malades, hospitalisés. Quand le virus est invisible, c’est anxiogène, mais, quand il a un corps et un visage, ça l’est aussi. On se dit qu’il peut s’adresser à moi puisqu’il a touché mon voisin. Et on ne sait pas quand tout cela va s’arrêter. Du coup, il y a plus de désespoir", poursuit-il.

Depuis le premier confinement, au printemps 2020, Télé-Accueil a constaté une hausse de plus de 15% du nombre d’appels par rapport à l’année précédente. La vague d’appels est redescendue en juin, au début du déconfinement, avant de remonter fin juillet, à l’annonce d’un regain des contaminations et d’un possible reconfinement, pour s’aplatir au début septembre, mais repart donc désormais à la hausse.