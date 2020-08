Coronavirus et communication : pour le virologue Bernard Rentier, il faut trouver un "juste milieu"

Mais n’y a-t-il pas surabondance de ces données ? Et ne favorisent-elles pas l’émergence d’un climat plus anxiogène que ce qu’il devrait être ?

Le scientifique était l’invité de notre journal de la mi-journée, ce samedi 15 août. "Ça amène, alors que les variations sont très très légères, à l’impression qu’on est en train d’avoir une explosion. Tout le monde parle de deuxième vague alors qu’on ne la voit pas à l’horizon".

A lire aussi : Coronavirus en Belgique ce samedi 15 août : 922 cas enregistrés en plus par rapport à vendredi

Les chiffres sont notamment dus au fait qu’il y a plus de tests, que l’on teste "plus large". Le taux de positivité lui, reste dans les 3%-3% et demi. Et pour Bernard Rentier, c’est donc ce chiffre qui est important. Le taux de positivité signifie simplement le nombre de personnes testées positives par rapport au nombre de personnes qui sont testées.

Il faut rester vigilants

A lire aussi : Coronavirus en Belgique : plus de cas positifs car plus de tests ?

Ces chiffres de positivité sont plus rassurants. "Moi j’essaye de rester dans la vérité scientifique. On a des chiffres. Il suffit de les regarder pour se donner une idée de la manière dont les choses sont en train d’évoluer", justifie l’ancien recteur.

Mais n’y a-t-il pas un risque de relâchement des gestes barrière dans la population si on insiste trop sur ceux-ci ? "C’est sérieux, il faut rester vigilants, explique Bernard Rentier. Ce virus, nous ne l’avons jamais vu, il ne ressemble pas du tout à ses congénères. Nous ne savons pas du tout comment ça va se passer. Moi je ne me risque pas à faire des pronostics. Mais prendre des mesures de sécurité pour ne pas risquer de voir flamber les choses, ça sûrement. Et c’est la difficulté de mon discours".

Crainte de la récupération complotiste

Car l’écueil d’une parole non-alarmiste, c’est la récupération par les complotistes. "La délicate mission que je me suis donnée, c’est d’essayer de faire passer un discours qui calme un peu le jeu, sans qu’on récupère ce discours pour dire 'OK, maintenant on peut faire tout ce qu’on veut !'"