Coronavirus : enquête au Comité P sur l'appel d'urgence passé par les parents de la victime de 12 ans

Coronavirus : décès d'une jeune fille de 12 ans - 31/03/2020 Ce mardi à 11 heures, le centre interfédéral du SPF Santé publique a tenu sa conférence de presse quotidienne. Objectif : faire le point sur l'épidémie de coronavirus dans notre pays. Emmanuel André a commencé par annoncer le décès d'une jeune fille de 12 ans des suites d'une infection au coronavirus. "C'est un moment émotionnellement difficile car cela touche un enfant et ça touche aussi la communauté médicale et scientifique. Nous pensons particulièrement à sa famille et ses proches", a ajouté le porte-parole interfédéral. Il s'agit d'un "événement très rare et qui nous bouleverse", a-t-il conclu la gorge nouée.