Coronavirus en Suisse : une réouverture des magasins en mars est envisagée

La Suisse a proposé mercredi de lever début mars une partie des mesures de restrictions anti-Covid, avec une réouverture des magasins et musées notamment, mais il faudra attendre le 1er avril pour espérer profiter des terrasses.

Alors que le nombre de nouvelles infections a diminué ces dernières semaines, le Conseil fédéral propose un "assouplissement prudent et progressif" des mesures prises en décembre et janvier, "afin de redonner davantage de place à la vie économique et sociale".

Prudent, le gouvernement suisse se prononcera définitivement sur ces assouplissements le 24 février, après avoir consulté les cantons et évalué la situation sanitaire.

"La sortie des mesures de restrictions sanitaires se fera donc pas à pas. Avec l’ouverture des commerces, nous faisons le premier pas", a déclaré le président de la Confédération, Guy Parmelin, en conférence de presse.

Le nombre de clients devra toutefois être limité, dans les magasins comme dans les centres commerciaux.

Le gouvernement envisage d’autoriser le 1er mars d’autres activités présentant "un risque limité de contamination", à savoir les musées, les salles de lecture des bibliothèques, les espaces extérieurs des zoos et des jardins botaniques ainsi que les installations de sport et de loisirs.

Il souhaite également que les rassemblements à l’extérieur puissent regrouper jusqu’à 15 personnes (contre 5 actuellement), et que les jeunes jusqu’à 18 ans – contre 16 actuellement – puissent de nouveau avoir accès à la plupart des activités sportives et culturelles.

Si la situation évolue favorablement et que la couverture vaccinale augmente, d’autres assouplissements seront encore possibles en avril et pourraient notamment concerner les manifestations culturelles et sportives accueillant du public (dans un cadre très restreint), de même que les activités sportives à l’intérieur et les terrasses des restaurants.

"La situation reste fragile… parce que les projections indiquent que les cas pourraient évoluer à nouveau vers une augmentation début mars avec les nouvelles variantes qui sont plus contagieuses", a déclaré le ministre de la Santé, Alain Berset, aux médias.

La Suisse dénombre jusqu’à présent plus de 9000 décès. Un total de plus de 100.000 personnes ont déjà reçu les deux doses du vaccin contre le coronavirus en Suisse, qui, comme d’autres pays, a connu des problèmes de livraisons.