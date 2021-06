Coronavirus en Russie : les supporters belges ont-ils ramené le variant delta après le match Belgique-Finlande à Saint-Pétersbourg ?

Tous les regards se tournent aujourd’hui vers les supporters belges revenus, eux aussi, du tournoi à Saint-Péterbourg . Combien d’entre eux sont revenus avec le contagieux variant dans leurs bagages ? Karine Moykens, la responsable du testing en Belgique, avoue ne pas encore avoir de chiffres : "Ces personnes ont dû remplir le PLF (Passenger Location Form) et le présenter à l’embarquement en avion et au retour. S’ils ne sont pas entièrement vaccinés, ils doivent respecter une quarantaine de 10 jours avec un test PCR, le premier et le septième jour. Nous suivons particulièrement ceux qui reviennent de régions très contaminées comme la Russie. Les centres de contact les rappellent à plusieurs reprises pour s’assurer qu’ils respectent les règles."

Notre Collègue Aurélie Didier et son équipe ont accompagné ces supporters en Russie. Elle confirme avoir dû remplir le formulaire et avoir passé, comme son équipe, au retour de Russie, tous les tests PCR et effectué la quarantaine requise. L’équipe a été contactée à plusieurs reprises par des employés du dépistage. Tout s’est fait dans les règles de l’art, ajoute-t-elle. Mais en discutant avec certains supporters, elle a appris que certains d’entre eux n’avaient pas été aussi regardants en bricolant de faux certificats pour ne pas subir la quarantaine.

Karine Moykens ne semble pas vraiment étonnée : "Nous le regrettons évidemment. Etre citoyen et bon supporter des Diables rouges, c’est aussi remplir correctement les formulaires pour ne pas mettre en danger les autres, les proches, la famille. Mais nous nous rendons compte que beaucoup de gens en ont marre."

Et de poursuivre, "si dans les jours qui viennent, on voit augmenter le nombre de contaminations chez les personnes qui reviennent de Russie, on pourra dire que c’est à cause du foot." Les chiffres devraient être publiés, lundi.