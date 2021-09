Coronavirus en province de Liège : moins vaccinés, plus vulnérables ? Plus haute incidence du pays, Waimes veut réagir

Toute la Belgique ? Non. En province de Liège, les signaux restent alarmants :

Faut-il dès lors voir une corrélation entre les zones moins vaccinées et cette hausse des cas et hospitalisations ? Pour Waimes, c’est évident. Tout comme Malmédy, avec moins de 55% de la population vaccinée, elle figure dans le fin fond du classement de la vaccination en Belgique, au même titre que plusieurs communes bruxelloises.

Le bourgmestre de Waimes le reconnaît et a d’ailleurs décidé de prendre le taureau par les cornes : "87% des contaminations viennent du milieu familial. Notre taux de vaccination est plus bas que dans les autres communes wallonnes, mais il y a aussi le fait que nous sommes dans une commune touristique, et les festivités locales ont repris".

D’autre part, un médecin local s’était montré réticent quant à la vaccination, ce qui a pu influencer la population, rapportait La Meuse.

Un bus de vaccination est toutefois prochainement prévu à trois endroits différents de l’entité, pour aller à la rencontre des citoyens. "Nous allons essayer de sensibiliser un maximum de citoyens" promet le bourgmestre Daniel Stoffels.