Coronavirus : en plein confinement, une fête clandestine rassemble 300 personnes en France

Au mépris des règles de confinement en France, une fête clandestine a réuni dans la nuit de samedi à dimanche des centaines de personnes, dont au moins l’une d’elles s’est avérée positive au Covid-19, entraînant l’intervention de la police qui a été prise à partie par des fêtards.

L’organisateur de la soirée, le propriétaire du pavillon, ainsi qu’une troisième personne ont été placés en garde à vue, a-t-on appris dimanche de sources policière et proche de l’enquête.

Alertés par des riverains, des policiers sont intervenus pour interrompre cette soirée privée et clandestine, qui a rassemblé entre 300 et 400 personnes, et ont été pris à partie par des fêtards "manifestement très avinés", d’après une source proche du dossier. "Mécontents", ils ont jeté des bouteilles en direction des policiers, a révélé la préfecture de police.

Les agents ont alors fait usage de grenades de désencerclement et évacué ces invités. Lors de cette fête, un homme a été blessé et transporté à l’hôpital. Il a alors été dépisté positif au Covid-19, a dévoilé une source policière.

Dans un communiqué, la préfecture de police a invité l’ensemble des personnes présentes "à se faire dépister dans les meilleurs délais et à s’isoler au moins jusqu’à réception des résultats de leur test".