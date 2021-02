Coronavirus en Italie: presque plus aucune restriction en Sardaigne

Le ministre de la Santé italien a instauré davantage de restrictions dans plusieurs régions, dont la riche Lombardie, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, levant en même temps presque toutes les restrictions en Sardaigne, selon un porte-parole.

Les 20 régions italiennes sont divisées en zones jaune (risque modéré), orange (risque moyen) et rouge (risque élevé).

Pour la première fois une région, la Sardaigne, passe en zone blanche, où la grande majorité des restrictions sont levées, sauf celles concernant le port du masque en toute circonstance et la distanciation sociale.

La Sardaigne a enregistré pendant trois semaines de suite moins de 50 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants, le principal critère retenu pour passer en zone blanche, où les restaurants sont ouverts également le soir, et où les cinémas, théâtres, salles de musculation et piscines peuvent également rouvrir.

Ouverture prudente

Face à la recrudescence de nouveaux cas et de nouveaux variants plus contagieux dans le reste de l'Italie, la Sardaigne a décidé cependant une ouverture prudente de ses activités, "surveillée", a déclaré à l'agence AGI le responsable de la santé en Sardaigne Mario Nieddu.

Une réunion est en cours entre les responsables sardes, le ministère de la Santé et l'Institut supérieur de la santé (ISS) pour définir les modalités de ce passage en zone blanche valable à partir du lundi 1er mars.

La Lombardie, en orange

Le même jour la Lombardie, poumon économique de l'Italie, passera, avec le Piémont et les Marches, de jaune à orange.

Dans les zones jaunes, les bars et restaurants sont ouverts jusqu'à 18H00 locales et les musées pendant la semaine, tandis que dans les zones oranges les bars et restaurants ferment, ne pouvant vendre que de la nourriture à emporter, de même que les musées.

Deux régions, la Basilicate et le petit Molise, passent en zone rouge où tout est fermé, sauf les magasins vendant des biens de première nécessité (alimentaire, pharmacie) et où les déplacements sont interdits sauf pour raison de travail ou de santé.

L'Italie a enregistré près de 100.000 morts depuis le début de la pandémie et son économie s'est effondrée, avec la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.