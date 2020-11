L’Italie a fait état mardi de 853 décès journaliers dus au coronavirus, le troisième plus haut nombre depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de morts s’élève maintenant à 51.306. Un nombre plus élevé de décès avaient été enregistrés les 27 mars et 28 mars, avec respectivement 969 et 889 décès.