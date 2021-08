Coronavirus : en Israël, les nouvelles contaminations au coronavirus en hausse

En Israël, 3818 nouvelles contaminations au coronavirus ont été diagnostiquées au cours des dernières 24 heures, un chiffre en forte augmentation par rapport à la veille, rapporte mardi le ministère de la Santé publique.

La veille, les autorités sanitaires avaient fait état de 2121 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en 24h00. Dans les hôpitaux, 22.345 patients sont actuellement pris en charge pour une infection au coronavirus, dont 221 en soins intensifs.

►►► À lire aussi : Plus de 2000 nouvelles contaminations au Covid-19 en Israël, un record depuis le mois de mars

Israël, qui compte parmi les pays ayant le plus vacciné leur population, fait face à une recrudescence de cas, poussée par le variant delta. Les données montrent que le virus touche surtout les jeunes non vaccinés, mais également les personnes plus âgées vaccinées il y a cinq à six mois.

C’est pourquoi les autorités ont décidé de recommander une troisième dose du vaccin de Pfizer/BioNTech aux personnes de plus de 60 ans.