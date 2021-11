Coronavirus en Islande : nouvelles restrictions pour faire face à l’envolée record de cas

Pour contrer une envolée record des cas de Covid-19, le gouvernement islandais a annoncé vendredi une série de mesures, dont le retour du port obligatoire du masque dans certains endroits ou l’abaissement de la jauge des rassemblements publics.

Le chef épidémiologiste du pays a également lancé un appel à l’injection d’une troisième dose pour toutes les personnes de plus de 16 ans entièrement vaccinées "depuis environ six mois", dans un pays où 89% de la population de plus de 12 ans est entièrement vaccinée.

"La situation aujourd’hui est telle que l’utilité d’une dose de rappel pour renforcer l’immunité de chacun et de la société toute entière est désormais devenue très claire", a plaidé Thorolfur Gudnason, cité dans un communiqué.

Au cours des dernières 24 heures, l’Islande a enregistré 179 nouvelles infections, un record depuis le début de la pandémie, selon les autorités sanitaires.

"C’est inconfortable de voir à quel point la courbe est raide et l’augmentation est plus forte que ce que nous avons observé auparavant", a déclaré à la presse Svandis Svavarsdottir, ministre de la Santé, à l’issue d’une réunion ministérielle.

Pour inverser la courbe de cette nouvelle vague, le gouvernement a décidé de réintroduire la règle de distanciation sociale d’un mètre.

Le port du masque partout où cette distance ne peut être respectée – notamment dans les magasins – redevient obligatoire à compter de samedi.

La limite des rassemblements publics repassera mercredi à 500 personnes (contre 2000 actuellement), tandis que les bars et les discothèques devront baisser le rideau deux heures plus tôt qu’aujourd’hui, à 23h00.

Ces restrictions resteront valables au moins pour quatre semaines.