Coronavirus : en Inde, nouveau record avec plus de 414.000 contaminations au Covid-19

L'Inde a enregistré 414.188 nouveaux cas d'infection par le coronavirus au cours des dernières 24 heures, un nouveau record, a indiqué vendredi le ministère de la Santé. Le pays déplore également les décès de 3.915 personnes durant cette même période.

Les tests étant difficiles à réaliser dans certaines zones du pays, de nombreux experts estiment que le bilan réel est plus élevé. Les personnes qui habitent à la campagne et qui succombent à la maladie ne sont, par exemple, pas toujours reprises dans les statistiques.

Vers un confinement national?

De plus en plus de voix dans le pays s'élèvent pour réclamer un confinement national, une proposition notamment soutenue par le secrétaire d'État américain Antony Blinken mais que le Premier ministre Narenda Modi veut éviter. Ce dernier cible des confinements dans les zones les plus durement touchées.

Le confinement national avait conduit l'année dernière des millions de travailleurs à quitter les villes pour se rendre dans leurs villages d'origine, ce qui a pu participer à la propagation du virus.