Coronavirus en Inde: les écoles rouvrent après un an et demi de fermeture dans la ville de Bombay

En Inde, les écoles de Bombay et des régions avoisinantes ont rouvert lundi, quelque 18 mois après leur fermeture en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19.

L'État le plus riche d'Inde, le Maharashtra, et sa capitale Bombay, ont été l'épicentre de la pandémie, qui a submergé les systèmes de santé indiens lors d'une deuxième vague virulente survenue à partir d'avril.

Les établissements scolaires sont soumis aux directives du gouvernement, à savoir les prises de température et l'utilisation de masques, les vaccins obligatoires pour les enseignants et le personnel, la réduction du nombre d'élèves, les bureaux vides entre les enfants et la tenue des cours un jour sur deux.

Les écoles de plusieurs régions de l'Inde, dont la capitale New Delhi, avaient déjà rouvert leurs portes le 1er septembre.

Les enseignants ont déclaré que le retour à l'école sera particulièrement bénéfique pour les enfants défavorisés - qui n'avaient pas accès aux ordinateurs et aux smartphones et n'avaient pas non plus d'adultes à la maison qui pouvaient les aider dans leurs études.

Selon l'Unesco, la durée des fermetures d'écoles en Inde a été parmi les plus longues au monde.

Avec plus de 32,8 millions de cas de coronavirus, l'Inde occupe la deuxième place des pays les plus touchés, derrière les États-Unis. Selon les données officielles, 439.020 personnes sont décédées, mais les experts estiment que ce chiffre est probablement beaucoup plus élevé.