Coronavirus en Grèce: Héraklion à son tour soumise à un couvre-feu

La ville touristique d'Héraklion, en Crète, sera à son tour soumise à un couvre-feu nocturne à partir de mercredi soir afin d'endiguer la pandémie de coronavirus alors que le variant Delta prend de l'ampleur ces derniers jours en Grèce, ont annoncé les autorités.

Tout comme Mykonos, Zante et La Canée précédemment, un couvre-feu sera instauré à Héraklion de 01H00 à 06H00 du matin. La musique sera totalement interdite dans les bars et restaurants, pour éviter le regroupement de personnes, et les rassemblements de plus de 20 personnes seront également prohibés.

Ces mesures prendront effet dès mercredi à 18H00 locales (15H00 GMT) et seront en place jusqu'au mardi 17 août, a précisé le secrétariat général de la protection civile.

En pleine saison touristique, cette ville, particulièrement prisée des touristes durant la période estivale, présente un risque important de recrudescence des contaminations.