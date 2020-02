Coronavirus en France: les premiers rapatriés de Chine sont sortis du centre de vacances où ils étaient en quarantaine

Les premiers rapatriés de Chine sont sortis vendredi, à bord de navettes, du centre de vacances du sud de la France où ils étaient placés en quarantaine, ont constaté des journalistes de l'AFP. Au total, 181 personnes qui étaient confinées à Carry-le-Rouet (Bouches-du-Rhône), près de Marseille, depuis le 31 janvier et leur retour de Wuhan, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus, doivent recouvrer leur liberté vendredi, certaines de ne pas être contaminées.

Elles ont toutes reçu un "certificat de non contagiosité", a précisé à l'AFP un responsable de la Croix-Rouge Marc Zyltman. "Ce sont des personnes comme vous et moi", a-t-il ajouté. Vendredi à 06H30, les premières personnes confinées ont été dirigées par la Croix-Rouge à travers le sas de sortie du centre de confinement, une grande tente blanche où ils ont enlevé leur masque et se sont lavé les mains au gel hydroalcoolique, a constaté l'un des trois journalistes de l'AFP eux-même confinés. Certains partent par leurs propres moyens, récupérés par des proches, tandis que les autres prennent place à bord de navettes pour les gares et aéroports, dont les départs doivent s'échelonner dans la matinée.

Tous vont pouvoir reprendre librement le cours de leur vie, pour la première fois depuis leur départ de Wuhan, dans le centre de la Chine: parmi ces rapatriés, les autorités n'ont fait état d'aucune contamination au virus à l'origine de la maladie Covid-19. La ministre de la Santé Agnès Buzyn s'entretiendra avec certains d'entre eux à Carry-le-Rouet à la mi-journée. Après le départ vendredi de ces 181 personnes, 44 restent encore confinées dans le même centre de vacances, et 113 autres à Aix-en-Provence, dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (Ensosp).

Une partie est arrivée à bord d'un deuxième vol, le 2 février, et leur quarantaine doit se terminer dimanche. Les 35 personnes arrivées elles le 9 février, via Londres, devront patienter jusqu'au 23 février.

Le bilan humain de l'épidémie en Chine continentale est désormais de 63.851 cas confirmés et 1.380 morts. En dehors de la Chine, y compris les régions autonomes de Macao et de Hong Kong, plus de 500 cas et trois morts ont été recensés dans une trentaine de pays et territoires.