Coronavirus en France : le professeur Raoult accusé d'avoir tenu des propos qualifiés d'"infamants" et de "calomnie"

Propos "infamants" qui relèvent de la "calomnie" et "semblent s'apparenter à un faux témoignage": les déclarations du controversé professeur Didier Raoult devant la commission d'enquête de l'Assemblée natioale sur le Covid-19 font l'objet de lourdes accusations d'organismes publics.

Elles sont respectivement portées par le Conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement pendant l'épidémie, la Haute autorité de santé (HAS) et l'AP-HP (Hôpitaux de Paris), dans trois courriers à l'Assemblée nationale obtenus par l'AFP.

Tous trois mettent en cause des déclarations du Pr Raoult, fervent autant que controversé défenseur de l'hydroxychloroquine, lors de son audition par les députés de la commission d'enquête le 24 juin.

Des procédures contre le professeur Raoult?

"On ne va pas réagir à des polémiques. S'il y a des questions précises, nous nous ferons un plaisir d'apporter des éléments sur ce que nous avons affirmé", a commenté l'entourage de Didier Raoult.

D'éventuelles procédures basées sur ces accusations ne peuvent être exercées qu'à la requête de la présidente de la commission ou, lorsque le rapport de la commission aura été publié, du Bureau de l'Assemblée.

Le Conseil scientifique et la HAS contestent plus particulièrement des accusations de conflits d'intérêts portées par le directeur de l'IHU Méditerranée-Infection de Marseille.

"Les membres du Conseil scientifique Covid-19 considèrent ses propos et insinuations comme infamants et dépourvus de fondements", écrit le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, dans une lettre datée du 30 juin.

Cette missive est adressée à la présidente de la commission, Brigitte Bourguignon (LREM), son rapporteur, Eric Ciotti (LR), et au président de l'Assemblée, Richard Ferrand.

Selon le Pr Delfraissy, le Pr Raoult a fait preuve d'une "certaine forme d'intention de tromper" les députés en "entretenant de manière répétée une confusion entre les notions pourtant bien distinctes de liens et de conflits d'intérêts".