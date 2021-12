Coronavirus en France : 20% des cas positifs relèvent désormais du variant Omicron

Environ 20% des cas positifs au Covid-19 relèvent désormais d’Omicron en France, a annoncé mardi soir le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal. Ce variant très contagieux du coronavirus représentait 10% des contaminations en fin de semaine

"Cette hausse semble être tirée par une augmentation très forte des contaminations chez les jeunes, notamment les 20-40 ans", a précisé le porte-parole, en invitant ces derniers à réduire "au maximum (les) contacts", à se tester au "moindre doute", et si le test est positif, à s’isoler "encore plus scrupuleusement" en raison de la plus grande contagiosité du variant.

Près de 73.000 cas positifs ont été détectés lundi en France, "ce qui correspond à une hausse de l’ordre de 15% par rapport au lundi précédent", a indiqué M. Attal.

Le gouvernement ne va pas intégrer dans son projet de loi sur le pass vaccinal un pass sanitaire pour les entreprises, "notamment pour des raisons de faisabilité opérationnelle", mais laissera les parlementaires déposer éventuellement un amendement dans ce sens, a appris mardi l’AFP de sources parlementaires.

Le porte-parole a évoqué un "soutien très large" à deux mesures sur "l’augmentation des contrôles et des sanctions pour les faux pass sanitaires, et la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal", auquel s’opposent cependant La France Insoumise (gauche) et le Rassemblement National (extrême droite).

Au Danemark, le variant Omicron est désormais majoritaire dans les nouveaux cas de Covid-19. Il progresse également en Suisse, tandis que l’Écosse a décidé d’annuler ses festivités du Nouvel An face à la progression de cette mutation détectée pour la première fois en novembre au Botswana et en Afrique du Sud.