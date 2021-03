Coronavirus en Flandre : six millions pour la mise à disposition d'équipements de protection

La Flandre a décidé de consacrer 6 millions d'euros supplémentaires pour l'achat de masques, de gants, de gel alcoolisé et d'autres équipements de protection, a annoncé dimanche le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V).

Depuis le mois de mars, l'approvisionnement périodique des services dépendant du département du Bien-être (e.a: les maisons de repos, les lieux d'hébergement de personnes handicapées, les centres de jour,...) en masques et en gel alcoolisé se fait automatiquement. En cas de besoin lié à la progression de la pandémie, d'autres équipements de protection peuvent être demandés via l'agence flamande pour les soins et la santé.

En outre, un stock d'urgence est maintenu pour couvrir une période d'au moins trois mois. Le stock existant est continuellement renouvelé afin d'éviter que les produits ne deviennent périmés.

Comme les services concernés ont encore besoin du matériel de protection, le gouvernement flamand a décidé d'y consacrer 6 millions d'euros supplémentaires. Cela devrait permettre de disposer de suffisamment de matériel pendant la période estivale.