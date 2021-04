Coronavirus en Flandre : quelque 250 détenus de la prison de Termonde testés

Tous les détenus de la prison de Termonde seront testés mardi, des infections au coronavirus ayant été détectées chez dix membres du personnel et dix détenus. L'institution est en confinement et le restera jusqu'à ce que les résultats soient connus, plus tard cette semaine. Environ 250 détenus seront soumis au test.

Dans une prison en confinement, les visites sont suspendues, et les douches et promenades compartimentées au maximum. En outre, les juges d'instruction sont invités à envoyer les suspects entrants dans d'autres centres de détention de la région.

À Termonde, 36 prisonniers ont été mis en quarantaine préventive la semaine dernière, à savoir tous les détenus qui travaillent dans la cuisine.