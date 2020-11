Coronavirus en Flandre : plus de 80 ouvriers du bâtiment en quarantaine dans un ancien hôtel à Aalter

Quatre-vingt-quatre ouvriers du bâtiment portugais sont en quarantaine dans un ancien hôtel et cinéma du centre d’Aalter (Flandre orientale). Une dizaine d’entre eux ont été testés positifs au Covid-19, selon le bourgmestre Pieter De Crem (CD&V).

Les ouvriers portugais, qui travaillent pour diverses entreprises de construction de la région de Gand, séjournent au Cinema Capitole dans la Stationsstraat à Aalter. Ayant des contacts rapprochés, ils doivent donc tous être mis en quarantaine. Le fait qu’ils logent au Cinema Capitole pose par ailleurs question. La ville d’Aalter prévoyait de fermer le bâtiment depuis un certain temps, explique Pieter De Crem, qui précise que le bâtiment ne répond plus aux normes de logement et sanitaires.