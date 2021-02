Coronavirus en Europe : "Si un pays vaccine tout le monde et un autre ne vaccine personne, on continuera à avoir des confinements", prévient le microbiologiste Peter Piot

Selon ses propres mots, Peter Piot est "un homme heureux". Ce microbiologiste belge, connu mondialement pour ses travaux sur les épidémies d’Ebola, de la tuberculose ou du sida, est heureux car il a été vacciné. Joint par Skype depuis le Royaume-Uni, lors du journal télévisé ce samedi soir, il se disait optimiste : "il y a de la lumière au bout du tunnel".

Et cette lumière, c’est bien la vaccination, selon le médecin, devenu conseiller spécial de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. "Je crois que dans un mois ou deux, tout le monde remerciera la Commission pour avoir négocié ces contrats avec les producteurs de vaccins, affirme-t-il. Sans ce contrat pour l’UE, pour les 27, je suis pratiquement sûr que les petits pays, comme nous, aurions été en fin de file pour l’accès au vaccin." Peter Piot rappelle que, même si la vaccination traîne à cause des retards de production, c’est bien aux États eux-mêmes que revient la responsabilité d’organiser la campagne de vaccination. "Il faudra un effort unifié en Europe, parce que si un pays vaccine tout le monde et un autre personne, on continuera à avoir des confinements", note-t-il.

Mais la vaccination permettra-t-elle réellement un retour à la normale d’ici cet été ? En aura-t-on fini définitivement avec le coronavirus ? "Il ne faut pas oublier qu’il n’y a qu’un virus qui a été éradiqué, celui de la variole", rappelle Peter Piot. A la vaccination devront s’ajouter de nouveaux comportements : il faudra vivre avec le virus, comme nous le répètent depuis des mois les autorités sanitaires. Porter un masque lorsqu’on est enrhumé par exemple.

Si Peter Piot est autant soulagé d’avoir été vacciné, c’est aussi parce qu’il a été lui-même fortement frappé par le covid-19. "J’ai été parmi les premiers à être touchés", raconte-t-il. Hospitalisé, sous oxygène, il a ensuite souffert pendant 6 mois d’extrême fatigue et de problèmes cardiaques. "Ce n’est pas une petite grippe, on n’en meurt pas que quand on est très vieux", martèle-t-il. Et le médecin d’insister pour que l’on maintienne les efforts jusqu’à la vaccination complète : "la dernière chose que je voudrais, c’est être réinfecté."