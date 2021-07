Coronavirus en Espagne : quelle est la raison de la flambée des contaminations ?

Plusieurs zones de l’Europe sont passées en rouge pour la Belgique, on parle de la quasi-totalité du Portugal et de l’Espagne. En seulement deux semaines, la situation sanitaire s’est dégradée sur le territoire espagnol. Le rythme des contagions a rapidement augmenté ces derniers jours. Jeudi, on a même enregistré plus de 17.000 cas en Espagne, avec un taux d’incidence pour 14 jours à 277 cas pour 100.000 habitants. Et pour les moins de 30 ans, ce taux en question quadruple. Mais quelle est la raison de cette flambée de contaminations ? C’est le variant Delta qui est derrière à cette hausse de contagions. Pour le docteur Pierre Malchair, originaire de Liège et directeur des urgences de l’un des plus grands hôpitaux de Barcelone, les raisons de cette reprise de l’épidémie sont bien identifiées.

La fin du port du masque en Espagne

La stratégie de vaccination un peu plus lente qu’en Belgique

Une autre raison avancée par le médecin porte sur la stratégie de vaccination. Comme la Belgique, le gouvernement a respecté un protocole strict par classes d’âge. Cette vaccination des moins de 30 ans vient tout juste de commencer. Conséquence, les jeunes se contaminent plus. Cependant les hospitalisations n’augmentent pas tant que ça puisque les plus de 50 ans sont tous vaccinés ou presque.

Nouveau coup dur pour l’économie du pays