Coronavirus en Espagne : 100.000 visons positifs au coronavirus vont être abattus

La région espagnole de l’Aragon (nord-est) a annoncé ce jeudi avoir ordonné l’abattage de près de 100.000 visons d’un élevage dans lequel près de 90% des animaux ont été testés positifs au nouveau coronavirus.

"Nous parlons de l’abattage obligatoire de la totalité des animaux faisant partie de cette exploitation", soit un total de 92.700 spécimens de ces mammifères très convoités pour leur fourrure, a expliqué le responsable régional de l’élevage Joaquin Olona lors d’une conférence de presse.

L’élevage, situé dans la localité de Puebla de Valverde, faisait l’objet depuis le 22 mai d’une mesure d'"immobilisation préventive", interdisant la sortie d’animaux ou de produits dérivés, après que sept employés eurent été testés positifs au Covid-19, a-t-il détaillé.

87% d’animaux testés positifs

Depuis, les autorités ont régulièrement effectué des tests PCR sur les animaux, jusqu’à ce que 87% des échantillons se révèlent positifs lors de tests dont le résultat a été connu le 13 juillet, poussant les autorités à décider leur abattage pour "éviter les risques pour la population", a expliqué Joaquin Olona.

Le foyer de contagion ayant pour origine un employé infecté hors de la ferme, le seul élevage de visons d’Aragon, les autorités estiment que les animaux pourraient avoir été contaminés par les salariés.

Mais il n’est pas possible de conclure avec certitude "s’il existe une transmission d’animaux à humains et vice versa", a souligné Joaquin Olona.

Cas de transmission à humains

Aux Pays-Bas, des dizaines de milliers de visons d’une vingtaine d’élevages ont été abattus depuis le début de la pandémie après la détection de cas de Covid-19 parmi eux.

En mai, les autorités néerlandaises avaient établi que deux employés des élevages avaient "très probablement" contracté la maladie au contact des visons, ce qui pourrait constituer le premier cas connu de transmission d’animal à humain, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

L’Espagne, l’un des pays européens les plus touchés par l’épidémie avec plus de 28.400 morts, avait réussi à réduire le rythme de contagion au minimum en juin, mais observe ces derniers jours une augmentation des cas, avec plus de 120 foyers actifs.