Coronavirus en Chine : levée "imminente" du bouclage de la province du Hubei, épicentre du Covid-19

Dans un premier temps, seules les personnes jugées sans risques et non malades du Covid-19 pourront se déplacer. Elles devront présenter sur leur smartphone un code QR officiel "vert" attestant de leur état de santé.

Dépistage obligatoire

Au niveau national, le ministère de la Santé a fait état mardi de 78 nouveaux cas de Covid-19. Il s’agit d’un bond par rapport aux jours précédents. Mais il est à relativiser : 74 d’entre eux sont le fait de personnes arrivant de l’étranger. Or, de nombreuses villes de Chine ont adopté des règles strictes pour mettre en quarantaine ces nouveaux arrivants, dont Pékin.

Tous les vols internationaux à destination de la capitale doivent ainsi au préalable faire escale dans un autre aéroport chinois où les passagers sont soumis à des examens médicaux. Et toute personne arrivant dans la ville sera soumise à un dépistage à partir de mercredi.

Les autorités restent vigilantes face à ces cas importés susceptibles d’alimenter une nouvelle vague de contagion. Au total, 427 ont été signalés jusqu’à présent. Les ressortissants étrangers n’en constituent qu’une minorité (47), a précisé mardi le ministère des Affaires étrangères.

Sept décès supplémentaires ont par ailleurs été annoncés mardi, tous à Wuhan. Avec plus de 80.000 cas et 3277 décès officiellement recensés, la Chine est le second pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19 après l’Italie.