Coronavirus en Chine : 76 nouveaux malades du Covid, un record journalier depuis janvier

La Chine a fait état lundi de 76 nouveaux malades du Covid, un nombre record depuis janvier, la plupart de ces cas ayant été enregistrés dans une province limitrophe de Shanghai, la ville chinoise la plus peuplée.

Premier pays confronté au coronavirus fin 2019, le géant asiatique a quasiment éradiqué la maladie sur son sol depuis le printemps 2020 et la vie y est depuis largement revenue à la normale.

Un succès obtenu grâce notamment à des dépistages massifs, des confinements stricts ou au placement obligatoire en quarantaine de toutes les personnes en provenance de l'étranger.

Mais des foyers de contamination sporadiques persistent.

39 des 76 nouveaux malades annoncés par le ministère chinois de la Santé ont été recensés dans le Jiangsu, une province située au nord de Shanghai, dans l'est de la Chine.

Des milliers d'habitants de Nankin, la capitale provinciale, sont actuellement en confinement après la récente découverte d'un foyer épidémique dans son aéroport.

Et depuis dimanche, les 9,2 millions de personnes vivant dans cette métropole doivent subir un second test de dépistage pour identifier les patients qui pourraient mettre plus de temps que d'habitude à présenter des symptômes.

La Chine suit une politique de tolérance zéro vis-à-vis du virus et s'empresse d'endiguer les nouveaux foyers, à un moment où le variant Delta, plus contagieux, sévit en Inde et en Birmanie voisines.

Une petite ville chinoise frontalière de la Birmanie recourt ainsi à des caméras de reconnaissance faciale afin de surveiller les déplacements de ses habitants et d'éradiquer un petit foyer de Covid-19.