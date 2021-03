Coronavirus en Chine : 40% de la population sera vaccinée d'ici juin

La Chine annonce prévoir que 40% de sa population sera vaccinée contre le Covid-19 d’ici le mois de juin. En fin d’année, la proportion devrait même être de 80% des 1,3 milliard de résidents, selon les autorités, citées mercredi par les médias d’Etat.

Dans certaines régions, la couverture vaccinale envisagée est de l’ordre de 50 à 90%. A ce jour, seuls 3,5% de la population chinoise a déjà reçu des doses de vaccins.

Selon les experts, le taux de vaccination actuel en Chine est bas car l’épidémie de coronavirus est sous contrôle.

Les autorités n’ont rapporté que des infections importées au cours des dernières semaines, et ces cas ont immédiatement été isolés en vertu d’un programme strict de quarantaine à l’arrivée dans le pays.

Des mesures strictes

Les voyages internationaux ont été drastiquement réduits. Les voyageurs à l’arrivée doivent présenter des preuves de plusieurs tests et selon où ils arrivent, ils doivent observer une quarantaine de 2 à 3 semaines dans des établissements dédiés.

Seuls des foyers limités ont été décelés en Chine depuis l’été, auxquels les autorités ont toujours répondu rapidement avec des confinements sévères.

Le quotidien et les activités économiques ont largement repris normalement dans le géant asiatique. Toutefois, les résidents sont tenus de porter un masque buccal dans de nombreux lieux, doivent se soumettre à des tests de températures et doivent utiliser une application mobile pour s’enregistrer dans les restaurants et commerces.